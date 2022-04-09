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Хачанов, Рублёв и Карацев узнали соперников на турнире в Монте-Карло в парном разряде

Хачанов, Рублёв и Карацев узнали соперников на турнире в Монте-Карло в парном разряде
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Организаторы турнира в Монте-Карло опубликовали сетку соревнований в парном разряде. Участниками соревнований станут сразу три представителя России.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв выступят в паре. На старте турнира они сыграют с Тимом Пюцем (Германия) и Майклом Винусом (Новая Зеландия). В свою очередь, Аслан Карацев будет выступать в паре с Джоном Пирсом из Австралии. Их первыми соперниками станут Остин Крайчек (США) и Эдуард Роже-Васслен (Франция).

Карацев / Пирс и Хачанов / Рублёв попали в верхнюю часть сетки. В случае успешного выступления они встретятся уже во втором круге.

Соревнования будут проходить с 10 по 17 апреля. В это же время будут проходить соревнования в одиночном разряде в Монте-Карло.

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