«Он хороший мальчик». 86-летняя мать Беккера попросила не сажать её сына в тюрьму

Эльвира, мать бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, обратилась к судье, который рассматривает дело о банкротстве экс-спортсмена. Ранее 54-летний Беккер был признан виновным по четырём обвинениям. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.



86-летняя мать теннисиста попросила судью проявить милосердие.



«Надеюсь, что мой сын не отправится в тюрьму. Он хороший мальчик», — цитирует Эльвиру Mirror.



Бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.



В дальнейшем Беккеру предъявили обвинения в том, что он скрывал свои доходы, чтобы не выплачивать кредит и долги. Его дело рассматривалось в Англии.

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