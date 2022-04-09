«Он хороший мальчик». 86-летняя мать Беккера попросила не сажать её сына в тюрьму
Поделиться
Эльвира, мать бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, обратилась к судье, который рассматривает дело о банкротстве экс-спортсмена. Ранее 54-летний Беккер был признан виновным по четырём обвинениям. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.
86-летняя мать теннисиста попросила судью проявить милосердие.
«Надеюсь, что мой сын не отправится в тюрьму. Он хороший мальчик», — цитирует Эльвиру Mirror.
Бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.
В дальнейшем Беккеру предъявили обвинения в том, что он скрывал свои доходы, чтобы не выплачивать кредит и долги. Его дело рассматривалось в Англии.
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
20:55
-
20:22
-
19:13
-
16:30
-
16:17
-
14:51
-
14:45
-
14:02
-
13:45
-
13:20
-
12:56
-
11:53
-
11:00
-
10:33
-
10:15
-
09:15
-
03:09
-
02:48
-
02:13
-
00:50
- 8 апреля 2022
-
23:28
-
23:00
-
22:39
-
20:46
-
19:47
-
19:24
-
16:53
-
16:06
-
14:14
-
14:10
-
14:04
-
12:49
-
12:02
-
10:51
-
10:27
Партнерский контент