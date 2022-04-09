Руне за день выиграл челленджер в Сан-Ремо и одержал победу в квалификации Монте-Карло
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91-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в течение одного дня провёл сразу два матча. Сперва он в финале турнира серии «челленджер» в Сан-Ремо обыграл в финале Франческо Пассаро. Матч закончился со счётом 6:1, 2:6, 6:4.
А затем Руне отправился в Монте-Карло, где в квалификации турнира серии «Мастерс» обыграл Раду Албота из Молдавии со счётом 6:2, 6:3.
Первый матч продлился 1 час 59 минут, а второй — 1 час 9 минут. Отметим, что между двумя встречами у Руне было менее пяти часов перерыва.
Во втором раунде квалификации Руне сыграет с американцем Максимом Кресси.
Матчи основной сетки турнира в Монте-Карло стартуют уже завтра, 10 апреля. На турнире выступит и первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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