Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). В полуфинале Александрова потерпела поражение в матче со швейцаркой Белиндой Бенчич. Встреча закончилась со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. 54-я ракетка мира Александрова подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.



Её соперница, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала три брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Чарльстоне Бенчич встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис) — Аманда Анисимова (США). Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.