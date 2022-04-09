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Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне

Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). В полуфинале Александрова потерпела поражение в матче со швейцаркой Белиндой Бенчич. Встреча закончилась со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. 54-я ракетка мира Александрова подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Её соперница, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала три брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Чарльстоне Бенчич встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис) — Аманда Анисимова (США). Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.

Чарльстон. 1/2 финала
09 апреля 2022, суббота. 20:30 МСК
Екатерина Александрова
54
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Белинда Бенчич
21
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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