Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). В полуфинале Александрова потерпела поражение в матче со швейцаркой Белиндой Бенчич. Встреча закончилась со счётом 4:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. 54-я ракетка мира Александрова подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Её соперница, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала три брейк-пойнта из шести.
В финале турнира в Чарльстоне Бенчич встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис) — Аманда Анисимова (США). Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.
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