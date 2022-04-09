Россиянка Рахимова уступила в полуфинале турнира в Боготе 237-й ракетке мира
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться в финал турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия). В полуфинале соревнований Рахимова уступила немке Татьяне Марии со счётом 2:6, 2:6.
Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. 237-я ракетка мира Мария выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Рахимова, занимающая 111-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, сделала семь двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт.
В финале грунтового турнира в Боготе Мария встретится с бразильянкой Лаурой Пигосси, которая начинала путь на соревнованиях с квалификации. Примечательно, что Мария также начала выступление на турнире с квалификации.
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