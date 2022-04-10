Жабер одержала волевую победу в матче с Анисимовой и вышла в финал турнира в Чарльстоне
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала второй финалисткой турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). В полуфинале она в трёх сетах обыграла американку Аманду Анисимову.
Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
10-я ракетка мира Жабер выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из 15.
В финале турнира Жабер встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Ранее она в полуфинале уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову — 6:4, 6:3.
Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.
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