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Жабер одержала волевую победу в матче с Анисимовой и вышла в финал турнира в Чарльстоне

Жабер одержала волевую победу в матче с Анисимовой и вышла в финал турнира в Чарльстоне
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала второй финалисткой турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). В полуфинале она в трёх сетах обыграла американку Аманду Анисимову.

Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

10-я ракетка мира Жабер выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из 15.

В финале турнира Жабер встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Ранее она в полуфинале уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову — 6:4, 6:3.

Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.

Чарльстон. 1/2 финала
09 апреля 2022, суббота. 22:15 МСК
Аманда Анисимова
47
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
Новости. Теннис
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