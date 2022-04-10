«По сути, это бой Надаля с Джоковичем». Иснер пошутил о попадании в финал Хьюстона

27-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер и 18-й номер рейтинга американец Райлли Опелка пошутили над тем, что вышли в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США). Оба предпочитают играть на харде.
«Финал на грунтовом корте – мечта любого неискушённого теннисиста», — написал Опелка в своём «твиттере».
«По сути, это бой Рафы (Надаля) с Новаком (Джоковичем)», — ответил Райлли Иснер.
Иснер в полуфинале обыграл действующего чемпиона турнира чилийца Кристьяна Гарина со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Опелка же оказался сильнее австралийца Ника Кирьоса. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу американца.
Финал соревнований в Хьюстоне пройдёт сегодня, 10 апреля. Матч начнётся в 22:00 мск.
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