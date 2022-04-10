«Опять только я отвечаю». Ник Кирьос раскритиковал судейство в Хьюстоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал судейство после поражения в полуфинале турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США).

Кирьос (WC) со счётом 3:6, 5:7 проиграл американцу Райлли Опелке (3). По ходу матча Нику не понравилось решение судьи, он начал спорить, выругался, получил второе предупреждение и штраф на очко. По ходу спора судья признал, что, возможно, принял неправильное решение. В итоге Кириос в том гейме проиграл подачу, а потом и матч.

«Ха-ха, опять только я отвечаю. Судьи, кажется, слишком часто допускают такие ошибки. Многие игроки недовольны их работой на турнире в Хьюстоне. Больше наказаний? Возможно, новые судьи? Полуфинал, «я не видел, Ник» на грунте, когда 5:5 во втором сете», — написал Кирьос в своём «твиттере».