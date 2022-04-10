Джон Иснер — о Райлли Опелке: он более молодая и намного более волосатая версия меня

27-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер поделился ожиданиями от финала турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), где он сразится с соотечественником Райлли Опелкой.
«Я так счастлив снова оказаться здесь в финале. В моём возрасте нельзя быть по-настоящему уверенным, что сможешь выйти в финал такого турнира.
Райлли – отличный игрок. Конечно, наши матчи не могут не быть упорными. Мы оба очень хорошо подаём, так что исход всегда определяют несколько очков.
Я считаю, что он более молодая версия меня – более молодая и намного более волосатая версия меня (смеётся). Мы с ним друзья. Думаю, он на меня равняется, а я стараюсь ему помогать. Но в финале я этого делать точно не буду», — приводит слова Иснера пресс-служба ATP.
Финал соревнований в Хьюстоне пройдёт сегодня, 10 апреля. Матч начнётся в 22:00 мск.
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