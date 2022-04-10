Джон Иснер — о Райлли Опелке: он более молодая и намного более волосатая версия меня

27-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер поделился ожиданиями от финала турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), где он сразится с соотечественником Райлли Опелкой.

«Я так счастлив снова оказаться здесь в финале. В моём возрасте нельзя быть по-настоящему уверенным, что сможешь выйти в финал такого турнира.

Райлли – отличный игрок. Конечно, наши матчи не могут не быть упорными. Мы оба очень хорошо подаём, так что исход всегда определяют несколько очков.

Я считаю, что он более молодая версия меня – более молодая и намного более волосатая версия меня (смеётся). Мы с ним друзья. Думаю, он на меня равняется, а я стараюсь ему помогать. Но в финале я этого делать точно не буду», — приводит слова Иснера пресс-служба ATP.

Финал соревнований в Хьюстоне пройдёт сегодня, 10 апреля. Матч начнётся в 22:00 мск.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».