Эжени Бушар поддержала Эмму Радукану

Экс пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар поддержала чемпионку US Open – 2021, 19-летнюю британку Эмму Радукану.

Радукану публично критикуют за то, что она якобы уделяет больше времени подписанию спонсорских контрактов, нежели теннису. После победы на турнире «Большого шлема» Радукану подписала восемь контрактов с крупными спонсорами. Она начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines, Evian, Nike, Wilson, Vodafone и Porshe. При этом Эмма не показывает достойных результатов на корте.

Бушар репостнула в своём «твиттере» следующую фразу Радукану: «Возможно, новости о подписании мной контрактов вводят некоторых в заблуждение, но я тренируюсь по 5-6 часов в день. И вот я выкладываю один пост в машине по дороге на тренировку, и внезапно оказывается, что «я не сосредоточена на теннисе».

«Понимаю тебя, Эмма», — написала Эжени.