Завершившая карьеру Барти выпустит серию детских книг под названием «Маленькая Эш»

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», австралийка Эшли Барти, ранее завершившая карьеру, выпустит серию детских книг под названием «Маленькая Эш». Первые экземпляры появятся в магазинах 6 июля.

Барти призналась, что на написание книги её вдохновила племянница Люси.

«Этот проект показался мне очень весёлым, я всегда хотела этим заняться. Люси была моей путеводной звездой. Она в идеальном возрасте, уже воспринимает истории и сюжетные линии, понемногу читает книги сама. Будет здорово прочесть ей, также я хочу организовать чтения для детей в сельской местности», — приводит слова Барти Daily Mail.

25-летняя Барти завершила карьеру в статусе первой ракетки мира. Об этом стало известно в конце марта.