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Завершившая карьеру Барти выпустит серию детских книг под названием «Маленькая Эш»

Завершившая карьеру Барти выпустит серию детских книг под названием «Маленькая Эш»
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Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», австралийка Эшли Барти, ранее завершившая карьеру, выпустит серию детских книг под названием «Маленькая Эш». Первые экземпляры появятся в магазинах 6 июля.

Барти призналась, что на написание книги её вдохновила племянница Люси.

«Этот проект показался мне очень весёлым, я всегда хотела этим заняться. Люси была моей путеводной звездой. Она в идеальном возрасте, уже воспринимает истории и сюжетные линии, понемногу читает книги сама. Будет здорово прочесть ей, также я хочу организовать чтения для детей в сельской местности», — приводит слова Барти Daily Mail.

25-летняя Барти завершила карьеру в статусе первой ракетки мира. Об этом стало известно в конце марта.

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