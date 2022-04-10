Стэн Вавринка и Феликс Оже-Альяссим сыграют на «Мастерсе» в Монте-Карло в парном разряде

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка сыграет в тандеме с девятой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.

В 1/16 финала Вавринка и Оже-Альяссим сыграют с парой Томислав Бркич (Босния и Герцеговина)/Никола Качич (Сербия).

Напомним, 29 марта Вавринка вернулся в тур после года отсутствия. Он стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Стэн проиграл представителю Швеции Элиасу Имеру (131-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6. В Марбелье 37-летний Вавринка также сыграл и в парном разряде вместе с испанцем Пабло Андухаром. Они дошли до четвертьфинала.