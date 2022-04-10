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Пэм Шрайвер оценила шансы Новака Джоковича на победу в Монте-Карло

Пэм Шрайвер оценила шансы Новака Джоковича на победу в Монте-Карло
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22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте американская теннисистка Пэм Шрайвер поделилась ожиданиями от выступления серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Джокович посеян на турнире под первым номером, во втором круге он сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Маркос Гирон (США).

«Я ожидаю, что он будет вполне готов, хотя в зависимости от сложности сетки он может как досрочно вылететь, так и выиграть турнир. Другими словами, я не совсем понимаю, чего от него ожидать. Сейчас я мало кого знаю в туре.

Игроков, которые после долгого перерыва могли вернуться и победить, не так много. Думаю, Эшли Барти была ближе всех к этому, Серена в расцвете сил, Федерер временами. Удастся ли это Джоковичу?

Так что, возможно, процесс возвращения займёт у Новака несколько турниров. Но думаю, в нём ещё живы те амбиции, которые помогут ему сразиться с Надалем за 21-й титул», — приводит слова Шрайвер Essentially Sports.

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