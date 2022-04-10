14-летняя российская теннисистка Андреева выиграла турнир ITF в Анталье
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14-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира ITF в Анталье (Турция). Соревнования прошли на грунтовом покрытии.
В решающем поединке Андреева обыграла 540-ю ракетку мира итальянку Мартину Колменья со счётом 6:7 (6:8), 6:0, 6:2.
Отметим, что Андреева стала второй 14-летней теннисисткой в текущем сезоне, которой удалось завоевать профессиональный титул, после чешки Бренды Фрухвиртовой. По ходу недели она победила двух представительниц топ-500, включая третью сеяную соревнований Елену Малыгину из Эстонии (№421).
В данный момент Андреева занимает 16-ю строчку в мировом юниорском рейтинге, а в рейтинге WTA — 1272-ю.
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