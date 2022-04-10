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Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
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22-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 10 по 17 апреля.

«Всем привет, к сожалению, я вынужден сняться с турнира в Монте-Карло из-за дискомфорта в ногах. Врачи посоветовали мне немного отдохнуть, чтобы не усугублять проблему. Я планирую вернуться в Мадриде», — написал Монфис в своём «твиттере».

В первом круге Монфис должен был сыграть с 11-м сеяным Хубертом Хуркачем из Польши. Место француза в сетке займёт лаки-лузер.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Отметим, что ранее паузу в выступлениях взяла жена Монфиса, украинская теннисистка Элина Свитолина.

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