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Определился первый соперник Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло

Определился первый соперник Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Стало известно, с кем 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Соперником Джоковича стал испанец Алехандро Давидович-Фокина. В первом круге он обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Давидович-Фокина 2 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Гирона — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Джокович полностью пропустил серию турниров в Америке, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

Джокович дважды брал титул в Монако – в 2013-м и 2015-м. Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 1-й круг
10 апреля 2022, воскресенье. 14:50 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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