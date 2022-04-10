Бывшая первая ракетка мира — о нежелании Джоковича вакцинироваться: это какая-то тупость

Бывшая первая ракетка мира Марсело Риос высказался о ситуации сербского теннисиста Новака Джоковича. Он пропустил Australian Open, отказавшись вакцинироваться от коронавируса. Риос заявил, что не понимает подобное решение серба.



«Сперва я тоже имел похожее мнение, как и Джокович. Был против вакцинации. Но затем начал путешествовать, после чего мне пришлось вакцинироваться. Не знаю, какая там точная причина у Джоковича, но, если пытаешься стать лучшим в истории, странно отказываться от участия в гонке из-за какой-то вакцины. Это какая-то тупость. Я понимаю, что изначально мог быть какой-то страх, но сейчас Новак ведёт себя высокомерно», — цитирует Риоса Tennis365 со ссылкой на La Tercera.

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