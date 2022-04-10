Басилашвили отказался доигрывать матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили отказался доигрывать матч первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В первом круге Басилашвили встречался с болгарином Григором Димитровым. Грузинский теннисист отказался доигрывать матч во втором сете при счёте 6:3, 2:0 в пользу соперника.
Соперники провели на корте всего 49 минут. Димитров выполнил три эйса, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником Димитрова станет победитель матча Душан Лайович (Сербия) — Филип Краинович (Сербия).
Призовой фонд турнира в Монте-Карло превышает € 5,4 млн.
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