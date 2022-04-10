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Басилашвили отказался доигрывать матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло

Басилашвили отказался доигрывать матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили отказался доигрывать матч первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В первом круге Басилашвили встречался с болгарином Григором Димитровым. Грузинский теннисист отказался доигрывать матч во втором сете при счёте 6:3, 2:0 в пользу соперника.

Соперники провели на корте всего 49 минут. Димитров выполнил три эйса, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Димитрова станет победитель матча Душан Лайович (Сербия) — Филип Краинович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло превышает € 5,4 млн.

Монте-Карло. 1-й круг
10 апреля 2022, воскресенье. 16:50 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
3 		0  
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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