Басилашвили отказался доигрывать матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили отказался доигрывать матч первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В первом круге Басилашвили встречался с болгарином Григором Димитровым. Грузинский теннисист отказался доигрывать матч во втором сете при счёте 6:3, 2:0 в пользу соперника.



Соперники провели на корте всего 49 минут. Димитров выполнил три эйса, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Димитрова станет победитель матча Душан Лайович (Сербия) — Филип Краинович (Сербия).



Призовой фонд турнира в Монте-Карло превышает € 5,4 млн.