Определился первый соперник Карацева на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Аслан Карацев встретится в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне, который успешно преодолел квалификацию. Организаторы опубликовали полную сетку турнира с учётом игроков, которые вышли из квалификации.
Напомним, ранее Руне отметился удивительным достижением. Датчанин в течение одного дня выиграл турнир серии «челленджер» в Сан-Ремо, а также одержал победу в первом раунде квалификации в Монте-Карло.
В финале турнира серии «челленджер» в Сан-Ремо он обыграл в финале Франческо Пассаро. Матч закончился со счётом 6:1, 2:6, 6:4. А затем Хольгер отправился в Монте-Карло, где в квалификации турнира серии «Мастерс» обыграл Раду Албота из Молдавии со счётом 6:2, 6:3. В дальнейшем Руне переиграл американца Максима Кресси и вышел в основную сетку турнира в Монте-Карло.
Матчи основной сетки турнира в Монте-Карло стартовали 10 апреля.
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