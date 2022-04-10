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Джокович рассказал о мотивации перед стартом на турнире в Монте-Карло

Джокович рассказал о мотивации перед стартом на турнире в Монте-Карло
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Первая ракетка мира подчеркнул, что полностью мотивирован для выступления на соревнованиях.

«Я по-прежнему полностью мотивирован, чтобы выступать на туре. Готов конкурировать с молодыми ребятами, биться с сильнейшими в мире за крупнейшие титулы.

Я очень доволен быть здесь, в Монако. Это мой дом на протяжении более чем 10 лет. Я с нетерпением ждал этот момент, ждал, когда буду снова выступать. Это лучшее место, чтобы возобновить выступление», — цитирует Джоковича ATP.

Напомним, ранее Новак пропустил турниры серии «Мастерс» в США. Он отказался вакцинироваться от коронавируса, из-за чего его не пустили в страну.

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