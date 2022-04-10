Рублёв и Хачанов не смогли выйти во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв завершили выступление на турнире в Монте-Карло в парном разряде. В матче первого круга они встретились с Тимом Пюцем (Германия) и Майклом Винусом (Новая Зеландия). Матч закончился со счётом 6:4, 5:7, 5:10.



Российские теннисисты выполнили восемь эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 12. Их соперники ни разу не подали навылет, сделали четыре двойные ошибки и использовали четыре брейк-пойнта из восьми. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.



Борьбу на турнире в парном разряде продолжает россиянин Аслан Карацев. Он будет выступать в паре с Джоном Пирсом из Австралии. Их первыми соперниками станут Остин Крайчек (США) и Эдуард Роже-Васслен (Франция).

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