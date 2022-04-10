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В финале турнира в Хьюстоне будет установлен новый рекорд ATP по росту участников

В финале турнира в Хьюстоне будет установлен новый рекорд ATP по росту участников
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В финале турнира ATP в Хьюстоне сегодня сыграют американцы Райлли Опелка и Джон Иснер. В этом матче будет установлен новый рекорд финалов ATP тура по суммарному росту участников. Об этом сообщает ATP Tour.

Рост Райлли Опелки составляет 2 метра 11 сантиметров, рост Джона Иснера — 2 метра 8 сантиметров.

Опелка может выиграть свой первый титул ATP на грунте. В свою очередь, 36-летний Иснер может стать самым возрастным победителем турнира в Хьюстоне.

Этот финал грунтового турнира будет первым с 2018 года, в котором оба участника — американцы.

В личных встречах между этими теннисистами преимущество на стороне Райлли Опелки, который сумел победить своего оппонента четыре раза. На счету Джона Иснера одна победа над сегодняшним противником.

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Хьюстон. Финал
10 апреля 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Райлли Опелка
18
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Джон Иснер
27
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Комментарии
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