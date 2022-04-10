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Джокович: не ожидал, что буду первой ракеткой мира в нынешнем сезоне

Джокович: не ожидал, что буду первой ракеткой мира в нынешнем сезоне
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о собственных результатах в нынешнем сезоне. Несмотря на пропуск Australian Open и американских «Мастерсов», он занимает первое место в рейтинге ATP. Джокович признался, что не рассчитывал на подобное.

«Не ожидал, что буду первой ракеткой мира, не играя в нынешнем сезоне. Наверное, мне повезло. Но я рад, возьму это везение. Постараюсь оставаться на первом месте как можно дольше», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо.

Напомним, Джокович не стал вакцинироваться от коронавируса, из-за чего его не пустили в Австралию. Таким образом, он пропустил Australian Open. В дальнейшем теннисиста не пустили и в США. На некоторое время с первого места в рейтинге его смещал россиянин Даниил Медведев.

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