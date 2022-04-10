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Джокович: последние три-четыре месяца были действительно сложными, но я оставлю их позади

Джокович: последние три-четыре месяца были действительно сложными, но я оставлю их позади
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о настроении перед возвращением на корт. Он выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Надеюсь, что в итоге сыграю не шесть матчей за шесть месяцев. Последние три-четыре месяца были для меня действительно сложными, ментально и эмоционально. Но я здесь, оставляю всё это позади.

Понимаю, что вряд ли буду в оптимальной форме в начале этой недели. Я по-прежнему тестирую свои возможности, набираю форму, обретаю свою игру. Потребуется время поймать ритм.

В моей памяти по-прежнему победа на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Постараюсь использовать это как вдохновение перед началом нового грунтового сезона», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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