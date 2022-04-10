Джокович: последние три-четыре месяца были действительно сложными, но я оставлю их позади
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о настроении перед возвращением на корт. Он выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.
«Надеюсь, что в итоге сыграю не шесть матчей за шесть месяцев. Последние три-четыре месяца были для меня действительно сложными, ментально и эмоционально. Но я здесь, оставляю всё это позади.
Понимаю, что вряд ли буду в оптимальной форме в начале этой недели. Я по-прежнему тестирую свои возможности, набираю форму, обретаю свою игру. Потребуется время поймать ритм.
В моей памяти по-прежнему победа на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Постараюсь использовать это как вдохновение перед началом нового грунтового сезона», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
21:49
-
21:29
-
21:03
-
20:58
-
20:03
-
19:46
-
19:02
-
18:28
-
17:49
-
17:24
-
16:28
-
16:24
-
16:06
-
15:30
-
14:41
-
13:49
-
12:23
-
10:53
-
10:35
-
09:59
-
09:35
-
00:34
- 9 апреля 2022
-
23:26
-
22:14
-
22:05
-
20:55
-
20:22
-
19:13
-
16:30
-
16:17
-
14:51
-
14:45
-
14:02
-
13:45
-
13:20
Партнерский контент