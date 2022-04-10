Татьяна Мария стала победительницей турнира в Боготе
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Немецкая теннисистка Татьяна Мария стала победительницей грунтового турнира WTA в Боготе (Колумбия). В финале соревнований она обыграла Лауру Пигосси из Бразилии. Встреча закончилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.
34-летняя теннисистка из Германии выполнила шесть подач навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала два брейк-пойнта из пяти.
Напомним, в полуфинале Татьяна Мария обыграла российскую теннисистку Камиллу Рахимову в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.
Призовой фонд турнира в Боготе (Колумбия) превышает $ 230 тыс.
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