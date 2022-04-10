Вавринка: думаю о завершении карьеры уже долгое время

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. Спортсмен пропустил более года из-за травмы.
«Я ставлю дедлайн, чтобы понять, сколько времени мне потребуется, чтобы вновь хорошо себя ощущать. Если не смогу подняться на тот уровень, на котором хочу быть, мне придётся это принять.
Но я не знаю, как поступлю. Иногда теннисисты продолжают играть, даже если они уступают в первом или втором круге. Я не знаю. Я думал о завершении карьеры уже долгое время. Наше поколение игроков понимает, что мы близки к уходу», — цитирует Вавринку UbiTennis.
Ранее Вавринка вернулся на корт после травмы. Он стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Стэн проиграл представителю Швеции Элиасу Имеру (131-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6.
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