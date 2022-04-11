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Райлли Опелка стал победителем турнира в Хьюстоне

Райлли Опелка стал победителем турнира в Хьюстоне
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Американский теннисист Райлли Опелка стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США). В финале соревнований он обыграл соотечественника Джона Иснера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

24-летний теннисист из США выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник подал навылет 8 раз, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из восьми.

Опелка был посеян на турнире под третьим номером, Иснер имел четвёртый посев на турнире. Для Опелки эта победа стала четвёртой на турнирах ATP в одиночном разряде и первой на грунте.

Призовой фонд турнира в Хьюстоне (США) составляет $ 594 950 тыс.

Хьюстон. Финал
10 апреля 2022, воскресенье. 22:10 МСК
Райлли Опелка
18
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
3 		6 7  
         
Джон Иснер
27
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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