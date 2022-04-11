Райлли Опелка стал победителем турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Райлли Опелка стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США). В финале соревнований он обыграл соотечественника Джона Иснера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

24-летний теннисист из США выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник подал навылет 8 раз, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из восьми.

Опелка был посеян на турнире под третьим номером, Иснер имел четвёртый посев на турнире. Для Опелки эта победа стала четвёртой на турнирах ATP в одиночном разряде и первой на грунте.

Призовой фонд турнира в Хьюстоне (США) составляет $ 594 950 тыс.