Райлли Опелка стал победителем турнира в Хьюстоне
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Американский теннисист Райлли Опелка стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США). В финале соревнований он обыграл соотечественника Джона Иснера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.
24-летний теннисист из США выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник подал навылет 8 раз, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из восьми.
Опелка был посеян на турнире под третьим номером, Иснер имел четвёртый посев на турнире. Для Опелки эта победа стала четвёртой на турнирах ATP в одиночном разряде и первой на грунте.
Призовой фонд турнира в Хьюстоне (США) составляет $ 594 950 тыс.
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