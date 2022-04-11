Аранча Санчес Викарио осталась недовольна тем, как её представили в фильме «Король Ричард»

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио осталась недовольна тем, как она была представлена в одной из сцен фильма «Король Ричард». В этой картине рассказывается об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс.
В одной из сцен показан матч 14-летней Винус и Санчес Викарио. В фильме рассказывается, что Уильямс контролировала ход матча, выигрывая 6:2, 3:1. После этого Викарио взяла туалетную паузу, а затем выиграла матч.
«Они показали меня очень плохим человеком. Это неправда, такого не было. Насколько я помню, я побеждала в том матче. Невозможно, что я ушла с корта при счёте 1:3. Если бы что-то такое произошло, я бы уходила при счёте 2:3.
Туалетные перерывы ограничены. Меня бы оштрафовали, если бы я там была слишком долго. У меня была великолепная карьера, никто мне ничего не давал просто так. И я не понимаю, зачем было искажать историю», — цитирует Викарио Tennis World USA со ссылкой на эфир радио El Larguero.
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