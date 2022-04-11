Аслан Карацев поднялся в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Аслан Карацев, который в предыдущей версии рейтинга занимал 31-е место, теперь располагается на 30-й строчке.
В первой десятке не произошло изменений. Первые три места, как и прежде, занимают Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев.
Рейтинг АТР. 11 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7195.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4945.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4375.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.
10 (10). Кэмерон Норри (Британия) — 3440.
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1588…
30 (31). Аслан Карацев (Россия) — 1428.
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