Вероника Кудерметова потеряла семь мест в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Вероника Кудерметова, занимавшая 22-е место, опустилась на семь строчек и теперь идёт 29-й. Первой ракеткой России остаётся Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-го на 15-е место.
В первой десятке произошло одно изменение: белоруска Арина Соболенко поднялась на четвёртое место, потеснив гречанку Марию Саккари.
Рейтинг WTA. 11 апреля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 6711 очков.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975.
3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4885.
4 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.
5 (4). Мария Саккари (Греция) — 4705.
6 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4252.
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.
9 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3095.
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070…
15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
26 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…
29 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675…
31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532…
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