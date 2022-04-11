Вероника Кудерметова потеряла семь мест в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Вероника Кудерметова, занимавшая 22-е место, опустилась на семь строчек и теперь идёт 29-й. Первой ракеткой России остаётся Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-го на 15-е место.

В первой десятке произошло одно изменение: белоруска Арина Соболенко поднялась на четвёртое место, потеснив гречанку Марию Саккари.

Рейтинг WTA. 11 апреля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 6711 очков.

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975.

3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4885.

4 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.

5 (4). Мария Саккари (Греция) — 4705.

6 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4252.

8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.

9 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3095.

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070…

15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…

26 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…

29 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675…

31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532…

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