Даниил Медведев рассказал о своём состоянии после операции

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее Медведев, у которого выявили грыжу, перенёс операцию.

«Прошла уже неделя, с тех пор как мне сделали операцию. Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только тренировки на PlayStation», — написал российский спортсмен в своих соцсетях.

Ранее Даниил Медведев объявил, что пропустит 1-2 месяца из-за операции по устранению грыжи. Он рискует не сыграть в значительной части грунтового сезона. Напомним, грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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