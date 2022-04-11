Бенчич — о победе на турнире в Чарльстоне: Жабер выжала из меня всё

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире в Чарльстоне (США). В финале турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 5:7, 6:4.



Бенчич выиграла шестой турнир в карьере. Это — первая победа швейцарки после того, как она завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио (Япония).



«Очень горжусь, что выиграла первый титул на грунте. Я боролась в течение этой недели. Я была в двух очках от поражения уже в первом круге. Думаю, что именно так и выигрываются турниры.



Сегодня Онс выжала из меня всё. В определённый момент я просто не знала, что мне делать. Во втором сете Жабер играла здорово», — цитирует Бенчич TennisX.

Бенчич стала первой с 1999 года швейцаркой, победившей на турнире в Чарльстоне