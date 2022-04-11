Опелка после победы на турнире в Хьюстоне рассказал о дружбе с Иснером

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал победу на турнире в Хьюстоне (США). В финале он обыграл своего соотечественника Джона Иснера со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.
«Иснер был моим кумиром, когда я был ребёнком. Ещё до того, как мы познакомились, он мне нравился. А затем мы стали хорошими друзьями, проводили вместе много времени. И теперь мне он нравится ещё больше.
Иснер был для меня невероятной ролевой моделью. И не только для меня, но и для Тейлора Фритца, Франсиса Тиафо и Томми Пола. Мы все говорим одно и то же о нём. Он — отличный соперник, который находится на столь высоком уровне так долго», — сказал Опелка после матча.
Призовой фонд турнира в Хьюстоне (США) составляет $ 594 950 тыс
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