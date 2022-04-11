Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас рассказал о настроении перед турниром в Монте-Карло

Циципас рассказал о настроении перед турниром в Монте-Карло
Комментарии

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от выступления на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Чувствую себя превосходно. Выступление здесь, в Монте-Карло, можно сравнить с игрой дома. Здесь такая отличная поддержка от зрителей. Сюда приезжают люди из Италии и Франции.

У меня есть своя группа поддержки в Монако. Здесь моя семья. Очень приятно, что могу разделить с ними этот опыт. Надеюсь, что погода будет хорошей всю неделю, а я проведу побольше матчей.

Мне нравится момент, когда переходишь на грунтовые корты. Люблю переключаться с харда на грунт. Мне всегда нравится возвращаться в академию, где я тренируюсь. Я меняю обувь и выхожу на грунт. Это приятное чувство», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Новость по теме
Марион Бартоли раскритиковала Стефаноса Циципаса за комментарии о женском теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022