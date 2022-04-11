Циципас рассказал о настроении перед турниром в Монте-Карло

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от выступления на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.



«Чувствую себя превосходно. Выступление здесь, в Монте-Карло, можно сравнить с игрой дома. Здесь такая отличная поддержка от зрителей. Сюда приезжают люди из Италии и Франции.



У меня есть своя группа поддержки в Монако. Здесь моя семья. Очень приятно, что могу разделить с ними этот опыт. Надеюсь, что погода будет хорошей всю неделю, а я проведу побольше матчей.



Мне нравится момент, когда переходишь на грунтовые корты. Люблю переключаться с харда на грунт. Мне всегда нравится возвращаться в академию, где я тренируюсь. Я меняю обувь и выхожу на грунт. Это приятное чувство», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

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