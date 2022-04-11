Биограф Джоковича: последние успехи Надаля ещё больше мотивируют Новака

Симоне Этерно, биограф сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал об ожиданиях от возвращения первой ракетки мира на корт. Новак выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Ранее он пропустил престижные турниры в США из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.



«Я не думаю, что у Джоковича будут психологические проблемы. Но сложность заключается в нехватке игровой практики. Сложно вернуться на корт после долгого перерыва и сразу быть конкурентоспособным на высоком уровне, даже если речь идёт о Джоковиче.



Но с ментальной точки зрения у меня нет никаких сомнений. Думаю, что победа Надаля в Австралии и его последние успехи ещё больше мотивируют Джоковича, добавят голода до побед», — цитирует Этерно Tennis World USA.