Биограф Джоковича: последние успехи Надаля ещё больше мотивируют Новака
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Симоне Этерно, биограф сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал об ожиданиях от возвращения первой ракетки мира на корт. Новак выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Ранее он пропустил престижные турниры в США из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.
«Я не думаю, что у Джоковича будут психологические проблемы. Но сложность заключается в нехватке игровой практики. Сложно вернуться на корт после долгого перерыва и сразу быть конкурентоспособным на высоком уровне, даже если речь идёт о Джоковиче.
Но с ментальной точки зрения у меня нет никаких сомнений. Думаю, что победа Надаля в Австралии и его последние успехи ещё больше мотивируют Джоковича, добавят голода до побед», — цитирует Этерно Tennis World USA.
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