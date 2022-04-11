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Бадоса не выступит на Кубке Билли Джин Кинг

Бадоса не выступит на Кубке Билли Джин Кинг
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Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что не выступит на командном турнире Кубке Билли Джин Кинг. По словам спортсменки, ей посоветовали отказаться от игры из-за возможных проблем со здоровьем.

Это непростое решение. Каждый, кто меня знает, понимает, что мне очень тяжело отказываться от игры. Я особенно ждала этот турнир. Но моя медицинская команда посоветовала мне пропустить его из-за проблем со здоровьем. Они возникли в результате тяжёлого графика в последние недели. Поэтому я пропущу Кубок Билли Джин Кинг.

Буду болеть за моих соотечественниц и надеяться, что в следующий раз буду играть вместе с ними», — написала Бадоса в соцсетях.

Ранее Бадоса выступила на турнире в Чарльстоне (США). Там она выбыла в четвертьфинале, уступив будущей чемпионке Белинде Бенчич.

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