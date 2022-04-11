Бадоса не выступит на Кубке Билли Джин Кинг

Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что не выступит на командном турнире Кубке Билли Джин Кинг. По словам спортсменки, ей посоветовали отказаться от игры из-за возможных проблем со здоровьем.
Это непростое решение. Каждый, кто меня знает, понимает, что мне очень тяжело отказываться от игры. Я особенно ждала этот турнир. Но моя медицинская команда посоветовала мне пропустить его из-за проблем со здоровьем. Они возникли в результате тяжёлого графика в последние недели. Поэтому я пропущу Кубок Билли Джин Кинг.
Буду болеть за моих соотечественниц и надеяться, что в следующий раз буду играть вместе с ними», — написала Бадоса в соцсетях.
Ранее Бадоса выступила на турнире в Чарльстоне (США). Там она выбыла в четвертьфинале, уступив будущей чемпионке Белинде Бенчич.
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