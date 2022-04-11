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Шамиль Тарпищев рассказал, как идёт восстановление Даниила Медведева после операции

Шамиль Тарпищев рассказал, как идёт восстановление Даниила Медведева после операции
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии здоровья второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева. Ранее Медведев рассказал, что пока не приступил к тренировкам после операции по удалению грыжи, которая прошла неделю назад.

«С Медведевым общаемся, восстановление идёт по графику. Как и ожидалось, он пропустит около месяца. А вот сколько будет набирать форуму — это вопрос. Но, надеемся, к «Ролан Гаррос» он сумеет набрать кондиции», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня. На Australian Open, который прошёл в январе, Медведев вышел финал, где проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

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