Джокович: произошедшее в Австралии оставило эмоциональный и психологический след

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что он ещё не полностью отошёл от скандала, в центре которого оказался в Австралии. Из-за отказа от вакцинации его депортировали из страны, в результате он не смог выступить на Australian Open. В дальнейшем серб пропустил американские турниры серии «Мастерс».
«Это невозможно забыть. Это невозможно. Но ситуацию можно принять, двигаться дальше. Так и произошло. Больше переживать об этом не стоит. Такие моменты не должны влиять на будущее, оставлять нас в прошлом.
Я попадал во множество различных ситуаций на корте и за его пределами. Были войны, когда я рос. Всё это оставляет шрамы. В нынешнем сезоне со мной произошло такое, чего раньше никогда не было в моей жизни. Конечно, произошедшее оставило эмоциональный и психологический след. Не знаю, как долго он останется со мной», — цитирует Джоковича Telegraf.rs.
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