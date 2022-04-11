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Вавринка: сейчас мне нужны матчи с лучшими игроками, необходимо запастись терпением

Вавринка: сейчас мне нужны матчи с лучшими игроками, необходимо запастись терпением
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, пропустивший 13 месяцев из-за травмы, рассказал о своей готовности. Бывшая третья ракетка мира уже вернулся на корт, он выступит на турнире в Монте-Карло.

«Чудес не жду. Это был очень длинный и тяжёлый путь, который занял более года. Я думал, что буду отсутствовать лишь несколько недель, а всё это продлилось год. Очень тяжело и сложно. Мне нужны были силы, чтобы пройти через восстановление. Я очень рад находиться здесь.

Конечно, я сейчас очень далёк от той формы, в которой хочу быть. Мне нужно много работать. Но я рад, что уже нахожусь на том уровне, который позволяет мне играть снова.

Сейчас мне нужны матчи с лучшими игроками, чтобы я проводил больше времени на корте. Мой уровень довольно высок на тренировках, но, конечно, в матчах бывает совершенно иная задача. Мне нужно запастись терпением», — цитирует Вавринку пресс-служба ATP.

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