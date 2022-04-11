Алькарас: надеюсь, что встречусь с Джоковичем на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что хочет встретиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на турнире в Монте-Карло. Они оказались в одной части сетки и могут сыграть в четвертьфинале «Мастерса».



Ранее 18-летний Алькарас стал победителем «Мастерса» в Майами. Пока что Карлос ни разу не играл против Джоковича.



«Надеюсь, что мы с Джоковичем встретимся в четвертьфинале. Иногда бывает сложно, но я пытаюсь делать так, чтобы на корте было легко. Постараюсь в первом матче с ним справиться со своими нервами.



Пока я не думаю о том, что будет, нужно сосредоточиться на первом матче. Но было бы здорово сыграть с первой ракеткой мира. Это было бы чем-то невероятным», — цитирует Алькараса Eurosport.

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