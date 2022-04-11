Алькарас: надеюсь, что встречусь с Джоковичем на турнире в Монте-Карло
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что хочет встретиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на турнире в Монте-Карло. Они оказались в одной части сетки и могут сыграть в четвертьфинале «Мастерса».
Ранее 18-летний Алькарас стал победителем «Мастерса» в Майами. Пока что Карлос ни разу не играл против Джоковича.
«Надеюсь, что мы с Джоковичем встретимся в четвертьфинале. Иногда бывает сложно, но я пытаюсь делать так, чтобы на корте было легко. Постараюсь в первом матче с ним справиться со своими нервами.
Пока я не думаю о том, что будет, нужно сосредоточиться на первом матче. Но было бы здорово сыграть с первой ракеткой мира. Это было бы чем-то невероятным», — цитирует Алькараса Eurosport.
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
15:45
-
15:41
-
15:12
-
14:42
-
13:36
-
13:17
-
13:00
-
12:01
-
11:41
-
11:34
-
10:54
-
10:25
-
10:24
-
10:13
-
09:20
-
08:26
-
07:48
-
07:41
-
07:27
-
00:51
-
00:47
-
00:23
-
00:03
- 10 апреля 2022
-
23:20
-
21:56
-
21:49
-
21:29
-
21:03
-
20:58
-
20:03
-
19:46
-
19:02
-
18:28
-
17:49
-
17:24
Партнерский контент