21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне (Испания). Об этом информирует журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере», ссылаясь на слова пиар-менеджера Надаля. Турнир пройдёт с 18 по 24 апреля.

Сообщается, что Надаль пока не готов выступать.

В марте Надаль объявил, что вынужден пропустить несколько недель из-за стрессового перелома ребра. В сезоне-2022 испанский теннисист выиграл три турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии. В финале его соперником был россиянин Даниил Медведев. Надалю удалось победить несмотря на то, что он проиграл первые два сета.

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