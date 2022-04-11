Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне (Испания). Об этом информирует журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере», ссылаясь на слова пиар-менеджера Надаля. Турнир пройдёт с 18 по 24 апреля.
Сообщается, что Надаль пока не готов выступать.
В марте Надаль объявил, что вынужден пропустить несколько недель из-за стрессового перелома ребра. В сезоне-2022 испанский теннисист выиграл три турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии. В финале его соперником был россиянин Даниил Медведев. Надалю удалось победить несмотря на то, что он проиграл первые два сета.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
15:45
-
15:41
-
15:12
-
14:42
-
13:36
-
13:17
-
13:00
-
12:01
-
11:41
-
11:34
-
10:54
-
10:25
-
10:24
-
10:13
-
09:20
-
08:26
-
07:48
-
07:41
-
07:27
-
00:51
-
00:47
-
00:23
-
00:03
- 10 апреля 2022
-
23:20
-
21:56
-
21:49
-
21:29
-
21:03
-
20:58
-
20:03
-
19:46
-
19:02
-
18:28
-
17:49
-
17:24
Партнерский контент