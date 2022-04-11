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Новак Джокович: Монфис не приедет в Белград? У нас есть Рублёв и Хачанов

Новак Джокович: Монфис не приедет в Белград? У нас есть Рублёв и Хачанов
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович отреагировал на то, что французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира в Монте-Карло, который проходит с 10 по 17 апреля.

«Мне очень жаль, потому что Монфис — большая звезда нашего вида спорта. Мы надеялись, что он сможет приехать в Белград. Но если он снимется и с него, у нас есть много других хороших игроков, включая Доминика Тима, Хачанова и Рублёва.

Турнир ATP-250 действительно впечатляет — особенно список игроков, которые заявились», — приводит слова Новака Джоковича сербское Telegraf.

Турнир в Белграде пройдёт с 18 по 24 апреля. Его директором является Джордже Джокович, брат Новака.

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