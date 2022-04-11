Джокович встретился с Неймаром на турнире в Монте-Карло

Форвард «ПСЖ» Неймар посетил турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Бразильский нападающий был замечен на трибунах во время одного из матчей. Там он сидел со своим одноклубником, итальянским полузащитником Марко Верратти.

Позднее появилось фото, на котором Неймар разговаривает с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Снимок опубликовал журналист Саша Озмо в соцсетях.



Напомним, Джокович вернулся на корт после длительного отсутствия. Из-за нежелания вакцинироваться он был вынужден пропустить турниры серии «Мастерс» в США. Ранее серб не был допущен к Australian Open. Его депортировали из страны, хотя он получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться. Во время простоя Джоковича россиянин Даниил Медведев опередил его в рейтинге ATP, но вскоре вновь опустился на 2-е место.