Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монте-Карло
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Стало известно, с кем российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во втором круге турнира в Монте-Карло. Соперником россиянина станет австралийский теннисист Алекс де Минор, который в матче первого круга победил испанца Бернабе Сапату-Миральеса. Де Минор одержал победу со счётом 6:3, 6:4.
На счету де Минора ни одного эйса и две двойные ошибки. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). У его соперника — две подачи навылет и ни одной двойной ошибки. У него не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт.
Напомним, Рублёв, посеянный на турнире в Монте-Карло под пятым номером, освобождён от матчей первого круга.
Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2022, понедельник. 14:50 МСК
25
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
123
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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