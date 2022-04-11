Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монте-Карло

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монте-Карло
Комментарии

Стало известно, с кем российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во втором круге турнира в Монте-Карло. Соперником россиянина станет австралийский теннисист Алекс де Минор, который в матче первого круга победил испанца Бернабе Сапату-Миральеса. Де Минор одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

На счету де Минора ни одного эйса и две двойные ошибки. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). У его соперника — две подачи навылет и ни одной двойной ошибки. У него не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт.

Напомним, Рублёв, посеянный на турнире в Монте-Карло под пятым номером, освобождён от матчей первого круга.

Турнирная сетка
Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2022, понедельник. 14:50 МСК
Алекс де Минор
25
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Бернабе Сапата-Миральес
123
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022