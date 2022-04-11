Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло
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24-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
На старте турнира Хачанов уступил представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
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