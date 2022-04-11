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Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло
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24-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

На старте турнира Хачанов уступил представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2022, понедельник. 14:10 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 5 		6 6
         
Диего Шварцман
16
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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