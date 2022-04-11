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Карен Хачанов продлил серию поражений до четырёх матчей

Карен Хачанов продлил серию поражений до четырёх матчей
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продлил серию поражений до четырёх матчей.

Россиянин не выигрывал с 22 февраля 2022 года. Тогда он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5 на старте турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В следующем круге он вышел на первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которому проиграл со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

После этого Хачанов неудачно стартовал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (США) (поражение от американца Дженсона Бруксби) и в Майами (США) (поражение от американца Томми Пола).

Хачанов начал грунтовый сезон с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), где в первом круге уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

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