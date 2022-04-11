Карен Хачанов продлил серию поражений до четырёх матчей
Поделиться
24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продлил серию поражений до четырёх матчей.
Россиянин не выигрывал с 22 февраля 2022 года. Тогда он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5 на старте турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В следующем круге он вышел на первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которому проиграл со счётом 3:6, 6:7 (2:7).
После этого Хачанов неудачно стартовал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (США) (поражение от американца Дженсона Бруксби) и в Майами (США) (поражение от американца Томми Пола).
Хачанов начал грунтовый сезон с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), где в первом круге уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
18:28
-
18:15
-
17:55
-
17:39
-
17:35
-
17:15
-
17:13
-
16:19
-
15:45
-
15:41
-
15:12
-
14:42
-
13:36
-
13:17
-
13:00
-
12:01
-
11:41
-
11:34
-
10:54
-
10:25
-
10:24
-
10:13
-
09:20
-
08:26
-
07:48
-
07:41
-
07:27
-
00:51
-
00:47
-
00:23
-
00:03
- 10 апреля 2022
-
23:20
-
21:56
-
21:49
-
21:29
Партнерский контент