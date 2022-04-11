Тарпищев прокомментировал поражение Хачанова от Шварцмана на «Мастерсе» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Карена Хачанова в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Хачанов уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
«Сейчас всем не хватает наигранности на грунте, это первый турнир. Это проблема для всех наших теннисистов. К грунтовому покрытию надо привыкнуть, оно всегда вызывает сложности. Требовать что-то от ребят очень трудно, тем более качественной игры. Думаю, им нужно ещё недели две точно.
На земле Шварцман явно сильнее Хачанова — тут удивления нет. У Шварцмана есть задняя линия, он любит длинные розыгрыши — чего не любит Хачанов. Хачанов играл более активно, но это ничего не значит, потому что атакующие действия на земле сглаживаются. Результат закономерен», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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