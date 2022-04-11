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«Ну неужели рядом не было взрослых?» Кафельников – о скандале с российским картингистом

«Ну неужели рядом не было взрослых?» Кафельников – о скандале с российским картингистом
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на скандал вокруг 15-летнего российского гонщика Артёма Северюхина.

Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием, известный как «римский салют» (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперёд). После этого Международная автомобильная федерация (ФИА) начала расследование, назвав поведение Артёма неприемлемым. Сам россиянин позднее выпустил видеообращение, где извинился за свой поступок.

«Ну неужели не было рядом взрослых, которые бы могли разъяснить ему последствия за проделанное?» — написал Кафельников в своём «твиттере».

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