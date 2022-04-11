Александр Бублик: ребята, у меня заявление: я ненавижу грунт. Поскорее бы он закончился

Казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально прокомментировал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2 в пользу Бублика.
«Я могу только пожелать Стэну скорейшего восстановления, потому что, если бы он был в форме, я бы здесь точно не стоял, это факт.
Единственное, что я могу сказать, – мне хотелось бы, чтобы грунт поскорее закончился и я мог перейти на траву. Это единственное, что я могу сказать. Ничего о матче, ничего о выступлении, потому что с моей стороны не было никакого матча, вы могли это видеть. Я ненавижу грунт. У меня заявление, ребята: я ненавижу это покрытие.
У меня есть 10 побед на грунте в туре? Надеюсь, я не остановлюсь на 10 в ближайшие 10 лет, но вероятность очень высока», — сказал Бублик после матча.
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