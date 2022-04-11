«Это особенное место». Карлос Алькарас поделился ожиданиями от «Мастерса» в Монте-Карло
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11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о предстоящем дебюте на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Иногда и мне бывает нелегко, но я всегда стараюсь делать так, чтобы всё выглядело просто. Со многим приходится сталкиваться впервые, и я изо всех сил стараюсь справляться с нервами.
После соревнований в Майами у меня была всего пара дней на то, чтобы отпраздновать победу, и теперь настал момент сосредоточиться на моём первом «Мастерсе» в Монте-Карло. Это особенное место. Вчера я провёл здесь первую тренировку, было здорово», — цитирует спортсмена ATP Tour.
Ранее в интервью Алькарас заявил, что хотел бы испытать себя против первого номера мирового рейтинга серба Новака Джоковича.
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